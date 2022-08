Cyberattaques : de plus en plus d'hôpitaux visés par des pirates

C. Vérove, T. Cuny, B. Thomas, M. Niewenglowski, N. Salem, P. Miette

Les attaques des pirates contre les hôpitaux sont-elles de plus en plus fréquentes ? L'an dernier, 380 cyberattaques ont été dénombrées, un chiffre en hausse de 70% par rapport à 2020. Cinq d'entre elles ont mis en danger la vie des patients. Ces attaques peuvent paralyser le système informatique de tout un hôpital, comme à Villefranche-sur-Saône (Rhône), l'an dernier : 3 000 ordinateurs étaient alors à l'arrêt. En 2021, l'hôpital de Dax (Landes) a lui aussi perdu toutes les données des patients. Le système informatique doit être entièrement refondé. En un an, le coût total s'est établi à 2 356 000 euros.



Un piratage professionnel

Par un lien frauduleux sur lequel vous cliquez, un virus peut paralyser le système informatique. Une rançon est alors réclamée par des bandes de hackers très organisés. "C'est tout à fait professionnel. L'argent du piratage a aujourd'hui dépassé l'argent de la drogue (...). On a des cybergangs qui vont récupérer une information, qui vont la mettre à disposition et la vendre à d'autres, qui eux-mêmes vont la réutiliser", explique Pascal Le Digol, expert en cybersécurité chez Watchguard. Un dossier médical se vend jusqu'à 300 euros sur le marché noir, soit bien plus que des coordonnées bancaires.