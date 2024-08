Cyberattaque de plusieurs musées : "Nous y avons échappé", assure le président du musée d'Orsay

"Nous y avons échappé", se félicite mardi 6 août sur franceinfo Sylvain Amic, président des musées d’Orsay et de l’Orangerie, alors qu'une quarantaine de musées français ont été victimes d'une attaque de rançongiciel ce week-end. Il assure que les boutiques des deux musées parisiens "n'ont pas connu de difficulté".

à lire aussi Cyberattaque : le Grand Palais et une quarantaine de musées en France victimes d'une tentative de rançonnage en plein Jeux olympiques

Sylvain Amic explique que la menace de cyberattaque avait été "prise très au sérieux avant les Jeux", ce qui fait que ses musées sont désormais "assez protégés". Pour se prémunir, les musées d'Orsay et de l'Orangerie ont réalisé "plusieurs audits avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi)". Il y a également eu "des campagnes de sensibilisation des agents" en interne, avec de faux mails de "phishing envoyés" au personnel pour les alerter sur les risques de cette pratique dite d'hameçonnage. "Ces précautions grandissent au fur et à mesure que les outils prennent une place [plus grande] dans nos actions", précise-t-il.

Sylvain Amic se veut par ailleurs rassurant, affirmant que les risques sur ses "données sensibles liées aux œuvres" sont assez limités. "Si jamais on était exposé à un rançongiciel, on ne perdrait que les données enregistrées sous les dernières 24 heures", ajoute-t-il. Il salue ainsi la mobilisation de ses agents pour "protéger [les] acquis" du musée d'Orsay et de l'Orangerie. "C'est un petit trésor sur lequel on veille jalousement", confie-t-il.