Le message de mise en garde, partagé sur les réseaux sociaux, est en réalité un canular qui mêle vraie et fausse menaces de virus informatique.

Plusieurs utilisateurs ont signalé, ces derniers jours, avoir reçu un message alarmiste via la messagerie WhatsApp. Le texte en question évoque une version "Gold" de l'application de messagerie, ainsi qu'une vidéo intitulée "Martinelli" qui cacherait un virus. Cette vidéo est une infox, comme le message parlant de la vidéo "Dance of the Dad". En revanche, la version premium de WhatsApp est une arnaque ancienne, mais connue. La Cellule Vrai du faux de franceinfo vous explique.

La fausse vidéo Martinelli déjà dénoncée en 2017

Selon le site américain spécialisé dans la sécurité informatique Snopes.com, ce message a été repéré pour la première fois en 2017. Sa première version était en espagnole. La police avait alors diffusé un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer un canular. Depuis, aucune trace de l’existence de cette vidéo n’a jamais été signalé.

Une capture écran d'un tweet de la police nationale espagnole datant du 29 juillet 2017. (CAPTURE ECRAN)

WhatsApp Gold, une vraie arnaque repérée en 2016

Toujours selon Snopes.com, plusieurs utilisateurs ont signalé, pour la première fois en mai 2016, avoir reçu un message les invitant à télécharger une version premium appelée WhatsApp Gold. L'idée est d'amener les utilisateurs à cliquer sur le lien. Il redirige ensuite vers un site proposant de télécharger un logiciel qui, lui, est malveillant. Cette arnaque a refait surface dernièrement en Australie. En janvier 2019, la cellule de lutte contre la cybercriminalité du gouvernement australien a publié une mise en garde.

Ce type de lien peut cacher par exemple une attaque par hameçonnage ou renvoyer vers un faux site. L'objectif est de dérober des informations confidentielles comme des coordonnées bancaires. Pour éviter les pièges, le site cybersurveillance.gouv.fr publie un petit guide des bonnes pratiques pour les télétravailleurs qui recommande ne pas cliquer sur les liens ou ouvrir les pièces jointes "en cas de message inattendu ou alarmiste".