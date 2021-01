VIDEO. Un an après, Brut est retourné voir la créatrice du compte Instagram \"Orgasme et moi\"

"'Orgasme et moi', c'est un peu le 'C'est pas sorcier du cul'"

Brut avait rencontré Charline, la créatrice du compte Instagram "Orgasme et moi" en 2019. Et voici ce qui a changé pour elle depuis… "Ça a fait connaître le compte auprès de personnes que je n'aurais jamais touchées, en fait. Et donc, ça a été un moment où mon message a commencé à être passé à beaucoup plus de monde, à atteindre beaucoup plus de monde", se réjouit Charline. "Et puis surtout, j'ai eu envie de les rencontrer", raconte-t-elle. Très vite, Charline a organisé un "meet-up" à Paris pour parler d'éducation sexuelle.

Des recherches sérieuses

Si Charline veut parler de sexualité avec légèreté, elle tient à ce que ses recherches soient sérieuses. "Quand on regarde mes vidéos, vous verrez à la fin les références bibliographiques des études sur lesquelles je me base. Je me considère comme une passeuse de science", explique-t-elle. Et en créant ce compte, Charline apprend aussi pour elle-même : "Le sujet sur lequel moi j'ai le plus appris et le plus déconstruit depuis que j'ai créé le compte, c'est l'inclusivité. C'est le fait que les identités de genre, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple binarité homme, femme. Que homme n'est pas égal à pénis, que femme n'est pas égale à vagin", confie-t-elle.