VIDEO. Sur Instagram, Jüne Plã dessine une sexualité décomplexée

"T'as répondu à des questions que je ne savais même pas que j'avais", lance Marine à Jüne Plã. Marine a 23 ans et comme 714 000 personnes, elle suit le compte Instagram Jouissance Club. Jüne Plã a d'abord compilé ses dessins sur ce compte Instagram puis dans le livre "Jouissance Club : Une cartographie du plaisir". "Au début j'avais vraiment plein de questions, enfin, je pense, toute ma vie, comme chaque être humain, j'ai eu beaucoup de questions (...) T'as mis des mots sur des trucs que je ne connaissais pas", salue Marine, laquelle ne nie pas que ce jardin secret virtuel lui a beaucoup servi, au-delà de l'aspect purement récréatif qui pourrait lui être associé. "Je n'ai eu aucun cours d'éducation sexuelle et puis d'un coup, je me retrouve avec un manuel où on m'explique bien les choses que je savais que ça existait mais que je ne connaissais pas trop", dit-elle.

Dessiner une sexualité décomplexée

Masturbation, plaisir prostatique, squirting… Jüne Plã dessine une sexualité décomplexée où il n'est pas seulement question de pénétration. "La pénétration, c'est super cool. J'essaie pas de la diaboliser ni quoi que ce soit, mais je pense que ça peut être une option et que quand tu comprends ça, ta sexualité peut changer et évoluer et devenir bien plus intéressante et bien moins culpabilisante. C'est un truc de fou. C'est, dès que t'as ce déclic-là, en fait, tu… Tout va beaucoup mieux", souligne Jüne Plã.