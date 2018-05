VIDEO. #ObjectifBikiniFermeTaGueule : le hashtag qui dit stop au diktat du corps parfait

L'été approche. À quelques semaines des beaux jours et des vacances au bord de l'eau, certains magazines invitent les femmes à mincir pour avoir un corps de rêve en maillot. "Il est temps d’offrir à votre corps une révision complète", conseillait l'un d'entre eux en 2014, et "de vous adonner à quelques exercices pour [le] sculpter", ajoutait un autre en 2016. Face à ces mots, l'humoriste et youtubeuse Laura Calu a décidé de s'insurger, samedi 28 avril, et d'inviter les femmes à assumer leur corps. Elle a accompagné son message du mot-clé #ObjectifBikiniFermeTaGueule.

Dans une vidéo publiée sur Facebook le 4 mai, Laura Calu explique sa démarche auprès des internautes : "Ton corps, il a peut-être eu des enfants. Il est peut-être trop fin, trop large, trop petit, trop rond. Il est comme il est. On s’en fout en fait. Il est surtout trop bien ton corps", lance-t-elle.

Des centaines d'internautes mobilisées

Son hashtag a été rapidement repris par de nombreux internautes. Sur Instagram ou Twitter, des centaines de personnes ont publié des photos d'elles en maillot de bain. "N'aillez pas peur de sortir parce que vous avez des vergetures, des cicatrices ou un corps enrobé ou un corps maigre", écrit par exemple l'une d'entre elles.

#objectifbikinifermetagueule ce que j'en penses des pressions à mincir pic.twitter.com/cafbjeACFp — lil bitch (@c_spacenerd) 7 mai 2018

Finies les photos retouchées culpabilisantes

Depuis mai 2017, le ministère de la Santé lutte lui aussi contre les "idéaux de beauté inaccessibles". Un décret oblige en effet depuis cette date de signaler toute retouche sur une photo à usage commercial. Les mannequins doivent également fournir un certificat médical pour exercer leur activité, afin de prouver "que l'état de santé global de la personne (...), évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, lui permet l'exercice de l'activité de mannequin".