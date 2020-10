VIDEO. \"Les gens ont tendance à me fixer parce qu\'ils ne savent pas\" : atteinte d\'alopécie, elle témoigne

"Je veux aussi que les gens apprennent que c'est ok d'être différent et de s'accepter pour ce que l'on est, parce que c'est vraiment difficile d'être soi-même dans un monde qui essaie constamment de nous changer." Hayden Montross, 18 ans, vit avec une affection appelée l'alopécie, une maladie auto-immune qui confond les follicules pileux avec des bactéries, ce qui les empêche de se développer. Diagnostiquée à l'âge de 5 ans, Hayden raconte avoir été réellement confrontée à la maladie à partir du collège. "J'étais donc la seule fille chauve de l'école, ce qui était assez difficile. Et je suppose que lorsque je vais dans des lieux publics, les gens ont tendance à me fixer parce qu'ils ne savent pas ou les enfants me fixent ou me posent des questions", raconte-t-elle.

Après avoir essayé de camoufler sa perte de cheveux, Hayden s'est rapidement efforcée de s'accepter telle qu'elle était. Aujourd'hui, elle utilise l'humour sur TikTok pour sensibiliser les gens à cette affection et pour leur donner envie de s'accepter tels qu'ils sont. Environ 6,8 millions de personnes aux États-Unis et 147 millions dans le monde ont ou vont développer une alopécie areata à un moment donné de leur vie.