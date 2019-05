VIDEO. Le No Plastic Challenge, le défi qui changera vos mauvaises habitudes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Tous les moyens sont bons pour freiner la pollution. Le plastique est devenu la bête noire des écologistes, bien décidés à mettre un terme à cette surconsommation. L'association No Plastic In My Sea a lancé un défi ludique mais effectif pour encourager les citoyens à agir : le No Plastic Challenge. L'objectif ? S'engager à gaspiller le moins de plastique possible pendant 15 jours. Pour cela, quelques initiatives sont les bienvenues comme celle de ne pas utiliser de pailles, d'acheter essentiellement des produits non emballés, de privilégier les gourdes ou encore de concevoir ses propres produits ménagers.

Sensibiliser

"Nous pouvons réduire notre impact plastique en renonçant au plastique à usage unique et en privilégiant les alternatives", assure l'association dans un communiqué. Par ce challenge qui devrait être suivi par plusieurs milliers de personnes, l'organisation espère sensibiliser les internautes à la pollution émise quotidiennement.

Entre 1950 et 2015, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites. Les 79 % n'ont pas été recyclés.