Rapidement, les jeunes habitants de la ville s'amassent devant la petite lucarne pour tenter le défi de "la lucarne d'Évry". Après plusieurs essais, le premier but est filmé et la vidéo enflamme les réseaux sociaux. Retour sur ce jour gravé à jamais dans les mémoires du quartier.

Un premier but mémorable

C'était le 6 décembre 2019, celui que le quartier surnomme "Gay l'Ancien" réussit l'exploit de rentrer le ballon dans le cadre, du premier coup. Les footballeurs en herbe tentent alors un à un leur chance dans cet exercice d'une haute technicité. Les essais filmés envahissent les réseaux sociaux et donnent à la lucarne la popularité qu'elle suscite encore aujourd'hui.

"Aujourd'hui, on en est venu à ce que cette fenêtre soit connue partout."

Pourtant, rien ne prédestinait cette lucarne d'un local à poubelles à devenir la star des réseaux sociaux. Djibril, premier buteur de la lucarne magique, et habitant du quartier témoigne : "Un jour on était là et on a dit : "Venez, on essaye de mettre le ballon par la fenêtre." Aujourd'hui, on en est venu à ce que cette fenêtre soit connue partout."