VIDEO. Instagram versus réalité : une influenceuse veut décomplexer ses abonnés

"Je pense que l'émancipation, le féminisme, je pense que ces choses sont différentes pour chaque femme. C'est donc se donner cette chance d'explorer : Qu'est-ce que je crois ? Qu'est-ce qui me fait me sentir forte dans mon corps ? Qu'est-ce qui me donne confiance en ma peau ?"



Danae Mercer démystifie les idéaux de beauté sur Instagram en postant des photos non retouchées de son corps et en dévoilant les astuces de pose des réseaux sociaux. "J'espère juste que les gens quitteront mon site en se sentant un peu plus normaux. Et je veux juste lever un peu le rideau et dire : "Voilà ce qui se passe. C'est comme ça que ça se passe". Mais si tu veux utiliser ça, si tu veux arquer et cambrer et contracter, et que tu te sens renforcée en faisant ça, tu peux le faire", explique-t-elle.

Danae Mercer a cette idée en 2018, alors qu'elle travaille sur des séances photos en tant que journaliste spécialisée dans la santé et les voyages. En tant que survivante d'un trouble de l'alimentation, elle estime qu'il est important de partager son histoire. "Va à la salle de sport parce que tu veux te sentir forte. Ne le fais pas à cause de cette punition. Et si je peux aider une femme ou une jeune fille à comprendre cela et à se sentir comme ça, alors c'est une victoire pour moi", assure Danae Mercer. L'influenceuse sait que son corps correspond toujours aux normes sociétales. Elle dit qu'elle s'efforce de partager sa plateforme avec les partisans du mouvement d'acceptation du body positive, des personnes en surpoids, un groupe qui reste marginalisé et occulté.