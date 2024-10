L'une veut rationner l'usage d'Internet, l'autre estime qu'il faut donner sa chance aux écrans. Addiction aux écrans et perte de temps d'un côté. Outil de conversation et vecteur de culture de l'autre. Ensemble, Najat Vallaud-Belkacem et Julie Neveux, confrontent leurs points de vue.

L'une veut rationner l'usage d'Internet, l'autre estime qu'il faut donner sa chance aux écrans. Addiction aux écrans et perte de temps d'un côté. Outil de conversation et vecteur de culture de l'autre. Ensemble, Najat Vallaud-Belkacem et Julie Neveux, confrontent leurs points de vue.

Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, des Droits des femmes et aujourd'hui engagée dans la vie associative, exprime ses inquiétudes : "Je pense qu'il y a vraiment une emprise des écrans sur nos vies. On n'est plus tout à fait maîtres du temps qu'on leur accorde." Elle souligne qu'on en est venu à "une forme d'aliénation, d'addiction" où les algorithmes décident du temps que nos yeux restent rivés aux écrans, au détriment de notre vie réelle. "On passe à côté d'énormément de choses", ajoute-t-elle, évoquant la perte de capacité d'attention et les maux amplifiés par le numérique comme le cyberharcèlement et la désinformation.

La diversité des usages et fonctions des écrans

Julie Neveux, linguiste, adopte une perspective plus nuancée. "La notion de temps qu'on passe sur les écrans, je la trouve difficile à penser en bloc", explique-t-elle, soulignant la diversité des usages et des fonctions. Elle distingue l'information, le divertissement, la communication et la conversation en ligne. Julie Neveux met en avant les bénéfices pour certains groupes : "Il y a beaucoup d'individus qui trouvent à satisfaire une sociabilité sur ces nouveaux espaces." Elle reconnaît cependant certains effets néfastes, comme la distorsion du rapport à la sexualité chez les jeunes générations due à la surexposition à l'imagerie pornographique.

Le smartphone, principal défi à relever

Les deux intervenantes s'accordent sur le fait que le véritable enjeu réside dans l'usage des smartphones. Najat Vallaud-Belkacem note : "Plus le temps passe et plus je perçois que le vrai sujet, c'est les smartphones." Elle souligne que contrairement aux ordinateurs, l'utilisation des smartphones est constante et envahissante, même en traversant la rue. Julie Neveux, bien que plus prudente sur les impacts négatifs, reconnaît des zones difficiles comme le cyberharcèlement, tout en mentionnant l'émergence de nouveaux métiers comme les modérateurs de contenu pour y faire face.