"Il m'a dit : "Ne montre ton dos à personne, personne n'a envie d'avoir une copine défigurée." Alba Parejo est une mannequin espagnole née avec une maladie rare : le nævus mélanocytaire congénital. Il provoque de gros grains de beauté et de grosses taches sur la peau. "Ce sont de très gros grains de beauté qui peuvent apparaître n'importe où sur le corps : visage, ventre, jambes, bras et, dans mon cas, j'en avais sur le dos, dans toute la zone des fesses, des cuisses et de l'abdomen", explique Alba. Cette maladie l'a amenée à subir plus de 30 opérations chirurgicales qui lui ont laissé d'importantes cicatrices sur tout le corps.

Un long chemin d'acceptation de soi

À l'âge de 17 ans, la réaction d'un garçon a changé la façon dont elle voyait son corps et même sa vie. Lorsqu'elle lui montre son dos, zone pleine de cicatrices, le garçon lui dit de "ne montrer son dos à personne". Elle décide alors de commencer son propre "coming out".

Alba, qui est originaire de Barcelone, a rejoint le mouvement "Libérons-nous" en partageant une image sur Twitter qui est devenue virale en quelques heures. Cela l'a amenée à jouer dans des grandes campagnes publicitaires pour sensibiliser le public à sa maladie. Son cheminement vers l'acceptation de soi n'a pas été facile, et elle partage donc son expérience pour aider les jeunes à s'aimer, s'accepter et s'apprécier.