Un père porte plainte contre Whatsapp, YouTube et l'Etat après la mort de son fils, qu'il pense victime du "Momo challenge"

Le jeune homme de 14 ans a été retrouvé pendu dans sa chambre mi-octobre. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de son acte, et notamment s'il a été poussé par une personne extérieure.

Le "Momo challenge" a-t-il fait une victime en France ? Le père d'un jeune de 14 ans retrouvé mort mi-octobre estime que son fils ne s'est pas suicidé, mais a été victime de ce mystérieux défi, dans lequel un interlocuteur inconnu, via le réseau social Whatsapp, incite le participant à commettre des actes dangereux pouvant aller jusqu'à la mort. Le père a porté plainte contre Whatsapp, mais aussi YouTube, le site recontre-ados.com et l'Etat, lundi 5 novembre, à La Guerche de Bretagne (Ille-et-Villaine).

Kendal, 14 ans, a été retrouvé mort pendu avec sa ceinture de kimono dans sa chambre, chez ses parents.

Son père, René Gattino, ne croit pas à son suicide et "accuse YouTube, Whatsapp et rencontre-ados.com de ne pas protéger les jeunes", et "estime que l'État n'a pas pris suffisamment en compte les dangers que représentent ces sites pour les jeunes", a-t-il expliqué à l'AFP.

Par sa démarche, la famille du jeune garçon explique vouloir alerter l'opinion et éviter d'autres drames. "Quand ça vous tombe dessus, on ne comprend pas (...) On se croyait tranquille à la campagne. Mais internet, c'est partout et on ne le sécurise pas", déplore René Gattino.

Le procureur de Rennes a confirmé, lundi, qu'une plainte avait bien été déposée. "L'enquête et notamment les investigations techniques se poursuivent activement pour tenter de déterminer les circonstances exactes du décès", a-t-il ajouté. Peu après le décès, il avait précisé que les enquêteurs examinaient si l'éventuelle "qualification de provocation au suicide sur des mineurs de 15 ans" pouvait être retenue.