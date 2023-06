Invité exceptionnel du journal de 20 heures de France 2 lundi, le patron du réseau social s'est exprimé sur les éventuelles réglementations à venir.

Twitter "respectera la loi" européenne destinée à lutter contre la désinformation et la haine en ligne, a assuré le patron controversé du réseau social, Elon Musk, dans un entretien diffusé lundi 19 juin, lors du journal de 20 heures de France 2.

>> REPLAY. Revivez l'interview d'Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Twitter, invité exceptionnel du journal de 20 heures de France 2

"Twitter obéira à la loi. Si une loi est promulguée, je me répète, Twitter s'engage à la respecter", a martelé le milliardaire en réponse à une question sur la nouvelle législation de l'UE sur les services numériques (DSA), lors d'un entretien enregistré vendredi en marge du salon VivaTech à Paris.

"La volonté du peuple"

Le DSA (Digital Services act), qui entrera en vigueur le 25 août, doit notamment imposer aux plateformes d'agir "promptement" pour retirer tout contenu illicite et prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Fin mai, Musk a fait sortir Twitter du code de bonnes pratiques de l'UE sur la désinformation, une série d'engagements volontaires lancée en 2018.

La vice-présidente de la Commission européenne Vera Jourova a ensuite déploré que Twitter ait choisi "la confrontation", tandis que le ministre français du Numérique Jean-Noël Barrot a menacé de "bannir" le réseau social.

"On ne va pas être plus royaliste que le roi" et dépasser "les dispositions légales" en matière de censure et de liberté d'expression, a tempéré le patron de Tesla et Space X, invoquant la difficulté de placer le "curseur sur ce qui est bon ou mauvais, acceptable" ou non. "Par contre, si une loi est promulguée, parce que la loi dans une démocratie représente la volonté du peuple (...) il faut la respecter".