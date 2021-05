Twitter propose à ses utilisateurs de donner des pourboires à leurs comptes favoris

"Nous voulons que vous puissiez plus facilement vous soutenir les uns les autres au-delà des follows, retweets, et likes", a fait savoir jeudi le réseau social dans un communiqué.

Le réseau social Twitter a présenté jeudi 6 mai "Tip Jar" (la "boîte à pourboires"), un nouvel outil pour permettre à ses utilisateurs de faire des dons à leurs créateurs préférés. "C'est la première étape de notre plan pour créer de nouvelles façons de donner et recevoir du soutien sur Twitter, avec de l'argent", a annoncé l'entreprise californienne dans un communiqué.

Pour l'instant, seul un groupe limité de personnes, des créateurs de contenus, journalistes, experts et ONG, peuvent ajouter une "Tip Jar" à leur profil. Mais tous les utilisateurs anglophones peuvent verser leur obole.

"Nous voulons que vous puissiez plus facilement vous soutenir les uns les autres au-delà des follows, retweets, et likes", les options de partage et d'appréciation des messages, a précisé le groupe. Le nouveau bouton permettra de payer via des services comme Patreon, PayPal ou Venmo. Twitter ne prendra pas de commission.