Twitter : Elon Musk reporte sine die le lancement du nouveau système d'authentification du réseau social

Elon Musk a déclaré dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 novembre que le lancement du nouveau système d'authentification des comptes sur Twitter, qui doit consister en un abonnement payant, serait repoussé, sans s'avancer sur une date de démarrage. "Le nouveau lancement de Blue Verified est repoussé jusqu'à ce qu'il y ait une grande confiance dans l'arrêt de l'usurpation d'identité", a écrit le nouveau patron du réseau social. "Il y aura probablement une couleur différente pour les organisations et pour les individus."

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.



Will probably use different color check for organizations than individuals.