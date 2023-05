Twitter : Elon Musk nomme Linda Yaccarino nouvelle directrice générale du réseau social

"Elle va se concentrer principalement sur les affaires, tandis que je vais m'occuper du design du produit et des nouvelles technologies", a précisé Elon Musk vendredi.

Un nouveau visage pour Twitter. Elon Musk a annoncé, vendredi 12 mai, avoir nommé Linda Yaccarino, jusque-là responsable de la publicité au sein du groupe NBCUniversal, comme nouvelle directrice générale de Twitter, six mois après avoir racheté le réseau social.

"Elle va se concentrer principalement sur les affaires, tandis que je vais m'occuper du design du produit et des nouvelles technologies", a-t-il précisé dans un tweet. La veille, le milliardaire avait annoncé qu'il avait embauché une directrice générale pour le remplacer à la tête de la plateforme, sans dévoiler son identité. Mais, dans la foulée, The Wall Street Journal (en anglais) puis The Washington Post (en anglais) ont vendu la mèche.

Une spécialiste des médias et de la publicité

Agée de 59 ans, Linda Yaccarino "a fait toute sa carrière dans les médias, d'abord au sein du groupe Turner, puis chez NBCUniversal, où elle occupe des postes de direction de la publicité depuis dix ans", détaille Le Monde (article abonnés). Elle "a cultivé dans sa carrière une réputation de sérieux, d'expertise et surtout de performance", ajoute Le Parisien. Elle est néanmoins controversée pour avoir été, durant deux ans, conseillère de l'ancien président américain Donald Trump.

Cette nouvelle n'est pas une surprise. Le patron de Tesla et SpaceX avait fait un sondage en décembre pour demander aux utilisateurs de Twitter s'il devait ou non quitter la direction de la plateforme. Quelque 17 millions d'entre eux s'étaient prononcés, dont 57% favorables à son départ. Après avoir tergiversé, Elon Musk avait tweeté qu'il prévoyait de céder la place dès qu'il aurait "trouvé quelqu'un d'assez fou" pour lui succéder.