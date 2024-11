Pourquoi de nombreux utilisateurs quittent le réseau X, après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Réseaux sociaux : un défi pour la démocratie Réseaux sociaux : un défi pour la démocratie (France Info) Article rédigé par franceinfo - J. Chamoulaud France Télévisions 23h info franceinfo

The Guardian, Disney, Balenciaga, Stephen King. Suite à la campagne présidentielle américaine, ils sont de plus en plus nombreux à quitter X ou à mettre en suspend leur compte. En cause, un Elon Musk trop politisé et une augmentation des fake news et des contenus à caractère violent.

Le grand quotidien britannique The Guardian a récemment annoncé qu’il quittait le réseau social X (anciennement Twitter). Un retrait symbolique suivi de près par le journal espagnol La Vanguardia qui arrête également depuis ce jeudi de publier du contenu sur le réseau social. “Depuis un certain temps, on voyait que X était entré dans une dérive, il y avait de plus en plus de contenus violents, de fake news, de manipulations”, précise le directeur de la rédaction. Elon Musk fautif Cette succession d’abandons de la plateforme s’explique par le rôle très politisé d’Elon Musk durant la campagne présidentielle. Le patron de X, qui devrait prochainement être nommé à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, n’a pas hésité à mettre son compte personnel au service du candidat Trump. Disney, Apple, Paramount ou encore Balenciaga ont quant à elles suspendu la diffusion de publicités sur leurs pages, résultat : les revenus publicitaires de X ont chuté. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.