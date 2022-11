Rachat de Twitter par Elon Musk : le cofondateur du réseau social, Jack Dorsey, exprime ses regrets et loue la "résilience" des employés

"Les gens chez Twitter, anciens et actuels, sont forts et résilients." Au lendemain du licenciement de la moitié des effectifs du réseau social qu'il a cofondé en 2006, Jack Dorsey a exprimé, samedi 5 novembre, son soutien aux employés de Twitter. "Ils trouveront toujours un moyen (de rebondir) quelle que soit la difficulté du moment", a ajouté l'entrepreneur qui a quitté son poste de dirigeant il y a un an.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.