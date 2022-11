Rachat de Twitter : l'ONU presse Elon Musk de faire respecter les droits de l'Homme

Le rachat de Twitter par Elon Musk inquiète jusque dans les couloirs de l'ONU. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme a fini par écrire au milliardaire, samedi 5 novembre. Dans sa lettre ouverte, qu'il a publiée sur le réseau social, Volker Türk "demande instamment" au nouveau propriétaire "de faire en sorte que les droits humains soient au centre du management de Twitter". "Le respect de nos droits humains partagés devrait tenir lieu de garde-fous pour l'utilisation et l'évolution de la plateforme" et "comme toutes les entreprises, Twitter doit comprendre les dommages associés à sa plateforme et prendre des mesures pour y remédier", écrit-il.

Dear @ElonMusk, we both care about free speech. Here's a thread with some thoughts on how you can protect #FreeSpeech (and other rights too!) on @Twitter https://t.co/g6GnpoBimM