Le réseau X nomme un représentant légal au Brésil, une des conditions pour lever son interdiction dans le pays

Peut-être la fin de la bataille entre la plateforme et la justice ? Le réseau social X a désigné un représentant légal dans le pays, ont annoncé les avocats de l'entreprise au site CNN Brasil et à l'agence Reuters, vendredi 20 septembre.

Le réseau, possédé par le milliardaire et soutien de l'extrême droite Elon Musk, avait décidé de fermer ses bureaux dans le pays, en protestation contre une décision de la justice brésilienne, qui réclamait de bannir certains utilisateurs pour des faits de désinformation. Un juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a ensuite rendu obligatoire depuis le 31 août le blocage de X dans le pays, reprochant à la direction de la plateforme cette absence de représentant légal et le refus de se conformer aux requêtes de la justice.

"Criminel de la pire espèce"

Même avec cette reculade, le retour du réseau au Brésil n'est pas garanti : X doit encore bloquer les utilisateurs désignés par la justice, précise CNN Brasil. Il doit également payer une amende, prononcée par le même juge mercredi lorsque le réseau est brièvement redevenu accessible dans le pays – X plaide une réapparition "involontaire" après un changement de serveur.

Elon Musk, milliardaire libertarien et patron de la plateforme, dénonce régulièrement les décisions du juge brésilien qu'il a qualifié de "dictateur" et de "criminel de la pire espèce", et accuse de décisions illégales et d'interférence politique. Son réseau social est également menacé de sanctions par l'Union européenne pour tromperie des utilisateurs et manque de transparence sur la publicité qu'il affiche.