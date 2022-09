Le réseau social Twitter teste un bouton permettant la modification des tweets

Bientôt un bouton "Edit tweet" sur Twitter. Le réseau social a annoncé, jeudi 1er septembre, qu'il lance le test d'une nouvelle fonctionnalité permettant de corriger un message déjà publié. Cette option est depuis longtemps demandée par certains utilisateurs, qui regrettent de ne pas pouvoir modifier des messages contenant des erreurs ou des formulations malvenues.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay