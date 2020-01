La Bretagne en campagne sur Twitter pour son propre emoji

Il a envahi Twitter. Depuis le 13 janvier, les Bretons peuvent se targuer d'avoir leur propre drapeau en emoji. Pourtant, il n'existe pas encore, et c'est ce qui contrarie l'association .bzh. Pour qu'il apparaisse sur nos claviers, il lui faut d'abord la reconnaissance officielle du consortium Unicode dont font partie Google, Apple, Facebook et Twitter. Un premier dossier a été déposé en 2018 ; il est aujourd'hui à l'étude, car un emoji doit répondre à des critères très précis.

Un drapeau observé plus de 100 000 fois en trois jours

Pour influencer Unicode, la région Bretagne et l'association .bzh ont lancé une campagne sur Twitter : #emojibzh et #GwennHaDu. Dès que l'un de ces hashtags est utilisé, l'emoji apparaît. En trois jours, il a été observé plus de 100 000 fois sur Twitter. Cette campagne va durer jusqu'au 9 février.