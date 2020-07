Etats-Unis : les comptes Twitter de plusieurs personnalités et entreprises visés par un piratage massif aux cryptomonnaies

Les comptes de Bill Gates, Elon Musk ou encore Joe Biden et Barack Obama, et de grandes entreprises comme Apple et Uber ont été ciblés mercredi après-midi.

Des messages, rapidement effacés par les comptes visés, invitaient notamment les internautes à faire parvenir des bitcoins à des adresses spécifiques. (ALASTAIR PIKE / AFP)