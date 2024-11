TikTok promet de rendre les filtres beauté inaccessibles aux adolescents d'ici à la fin de l'année

Une manière de préserver la santé mentale des plus jeunes ? Dans le viseur de plusieurs ONG et en proie à des procédures judiciaires de parents d'utilisateurs en France et à travers le monde, le réseau social TikTok a annoncé mettre en place une série de mesures pour protéger les mineurs, mercredi 27 novembre, lors d'un forum dédié à la sécurité à Dublin (Irlande). Parmi elles, l'application chinoise entend rendre inaccessibles les filtres beauté d'ici à la fin de l'année, rapporte Le Figaro, citant Nikki Soo, responsable des politiques publiques liées à la sécurité et au bien-être chez TikTok Europe. Ces filtres permettent aux utilisateurs d'ajouter virtuellement du maquillage, d'unifier le teint ou encore de déformer les traits de leur visage. Selon le quotidien britannique The Guardian, le réseau social entend aussi interdire toute inscription aux moins de 13 ans.

Pour justifier cette décision, Nikki Soo explique que l'étude menée par l'entreprise auprès des jeunes et de leurs parents "a montré que certains filtres modifiant l'apparence des utilisateurs pouvaient avoir un impact sur le bien-être des adolescents". TikTok affirme avoir ainsi "mis au point un dispositif permettant de catégoriser ces filtres en fonction de l'âge des utilisateurs". Toutefois, les adolescents pourront toujours avoir accès aux contenus publiés par des adultes utilisant ces filtres, ce qui "risque de créer de la frustration", reconnaît Nikki Soo.

Par ailleurs, TikTok annonce qu'il va accompagner ces filtres d'une description des conséquences potentielles de leur usage à destination de tous les utilisateurs. Ils pourront ainsi lire : "Les effets du filtre n'ont pas pour objectif de modifier l'opinion que vous avez de vous-même. Nous vous encourageons à apprécier le caractère unique de votre beauté."