TikTok : des familles accusent le réseau social d'avoir poussé des ados au suicide

Plusieurs familles assignent TikTok en justice. Elles accusent le réseau social d'avoir favorisé, avec son algorithme, des contenus qui auraient poussé des adolescents au suicide.

Dans la chambre de Marie, rien n'a bougé depuis trois ans. "Elle était joyeuse, naturelle, belle, simple", décrit Stéphanie Mistre, sa mère. À 15 ans, la jeune fille était victime de harcèlement scolaire. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle parle de son harcèlement sur son poids, de son redoublement, de stress familial. La plateforme l'aurait ensuite bombardée de contenus dépressifs, qui auraient amplifié sa tristesse. L'adolescente a mis fin à ses jours.

Des contenus suggérés par des algorithmes

Pour Stéphanie Mistre, TikTok est en partie responsable du suicide de sa fille. "On lui proposait des vidéos sur l'automutilation, on lui proposait des moyens de se donner la mort", assure-t-elle. Certains utilisateurs se mettent en scène avec des phrases évoquant le suicide ou la scarification. TikTok fonctionne avec des algorithmes puissants qui suggèrent des contenus ciblés. La plateforme dit avoir une équipe de plus de 600 experts et des algorithmes qui surveillent le réseau en permanence.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.