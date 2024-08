Les Etats-Unis poursuivent l'application TikTok en justice pour violation de la vie privée des mineurs

Nouveau coup de boutoir pour une application déjà menacée d'interdiction aux Etats-Unis. Le ministère américain de la Justice a porté plainte contre TikTok, vendredi 2 août, accusant la populaire application de "violation généralisée des lois sur la protection de la vie privée des enfants".

Selon la plainte, la plateforme de vidéos du groupe chinois ByteDance a "sciemment" laissé des enfants créer des comptes et surfer sur le réseau social fréquenté par 170 millions de personnes aux Etats-Unis. Des millions d'enfants de moins de 13 ans ont alors été soumis "à une collecte extensive de données", ont "interagi avec des utilisateurs adultes et accédé à des contenus pour adultes", a résumé le ministère dans un communiqué.

Un accord amiable déjà passé en 2019

La plainte fait suite à un signalement fait en juin par l'agence américaine de protection des consommateurs (FTC). Elle menait une enquête de suivi pour s'assurer que la plateforme respectait bien les conditions d'un accord amiable passé en 2019, quand elle avait accusé l'ancêtre de TikTok (Musical.ly) d'avoir récolté indûment les données personnelles d'utilisateurs mineurs.

TikTok avait accepté de verser 5,7 millions de dollars d'indemnités et s'était engagé à se conformer aux dispositions de la loi dite COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), adoptée en 1998. Or, depuis 2019, l'application et sa maison mère ont enfreint COPPA et "recueilli et conservé un large éventail d'informations personnelles sur ces mineurs sans en informer leurs parents ni obtenir leur consentement. Même pour les comptes créés en 'Kids Mode'", affirme le ministère.

Dans un message sur X (ex-Twitter), TikTok s'était dit "déçue que l'agence choisisse le contentieux plutôt que de continuer à travailler avec nous pour aboutir à une solution raisonnable". "Nous sommes en profond désaccord avec les accusations de la FTC, dont beaucoup concernent des événements et des pratiques passés, qui sont présentés de façon erronée ou qui ont déjà été traités", avait continué l'entreprise, qui affirme avoir mis en place des "garde-fous stricts" et suspendre les comptes d'utilisateurs de moins de 13 ans.