Théories du complot : "le climato-scepticisme s'est transformé en climato-complotisme", observe Rudy Reichstadt, directeur de l'Observatoire du conspirationnisme

35 % des Français déclarent croire aux théories du complot, selon un récent sondage Ifop. Celles liées au climat sont de plus en plus courantes en France, selon le directeur de l'Observatoire du conspirationnisme.

Plus d'un tiers de la population française déclare "croire aux théories du complot", selon un sondage Ifop mené en janvier 2023*. Au micro de franceinfo, Rudy Reichstadt, directeur de l'observatoire du conspirationnisme et du site internet Conspiracy Watch, revient sur les trois théories du complot les plus populaires en France.

Avant de dévoiler ce classement, Rudy Reichstadt a tenu à souligner que les théories du complot "sont très hétérogènes" et qu'en général, elles sont soumises "à des effets de flux et de reflux assez conjoncturels". À comprendre par exemple, qu'elles se succèdent en fonction des personnalités publiques et des faits d'actualité qui sont dominants sur la scène médiatique. Par exemple, quand Joe Biden prend la place de Donald Trump à la présidence des États-Unis, d'autres théories émergent.

Mais l'un des points communs de ces théories, c'est qu'elles sont souvent "une critique du pouvoir", relève le fondateur de Conspiracy Watch, avec "un discours d'accusation qui a tendance à se passer de preuve pour affirmer des choses".

Covid-19, guerre en Ukraine et climato-scepticisme

Selon Rudy Reichstadt, trois théories conspirationnistes se dégagent en France. La première, après deux ans de pandémie, porte bien entendu les politiques sanitaires et surtout sur le Covid-19. "En gros, c'est l'idée que les vaccins sont très dangereux, voire mortels, notamment les vaccins ARN messager avec une technologie qui fait peur, etc. Ça génère une empreinte complotiste sur le web qui est très importante".

Autre théorie du complot très populaire en France, la guerre en Ukraine, qui serait "une manipulation", résume Rudy Reichstadt. "Et pas une manipulation des Russes, mais une manipulation occidentale, atlantiste, américaine, ukrainienne pour pouvoir en gros déclencher la troisième guerre mondiale." C'est le sujet principal, mais de nombreuses discussions servent à soutenir ce discours, "avec les événements de Boutcha ou à Marioupol... ou que la Russie était encerclée et qu'elle n'avait pas le choix d'autres choix que d'attaquer. On est vraiment dans un discours qui reprend la propagande du Kremlin."

"Le troisième sujet qui a vraiment émergé et c'est très intéressant, c'est le climato-complotisme", souligne Rudy Reichstadt. "Très clairement, on a vu des comptes qui étaient Covido-sceptiques, puis 'poutinophiles' qui ont migré vers la question du climat. Un climato-scepticisme affirmé à tendance complotiste."

Exemple le 3 mars 2023 sur CNews, dans l'émission "L'heure des Pros", avec "un auteur qui se décrit comme climato-réaliste mais qui a sorti un livre climato-sceptique, et qui disait très calmement que c'est le parti allemand des Verts qui dicte au Giec ce qu'il doit écrire, ce qu'il doit dire", se rappelle Rudy Reichstadt. Un épisode télévisé qui a suscité un vif agacement chez Laurent Joffrin, ancien directeur de Libération.

CNEWS

Le sondage mené par l'Ifop sera 'très utile à l'avenir" pour mesurer l'évolution du complotisme à propos du climat, affirme Rudy Reichstadt. "On voit une empreinte numérique sur les réseaux sociaux monter là-dessus. Pourtant, ça fait des années qu'on en parle du climato-septiscisme. Claude Allègre, c'était au début des années 2000. Mais aujourd'hui, on voit des communautés complotistes structurées qui s'emparent de ce thème-là".

Un activisme face à une réalité anxiogène

Et c'est sans compter le "nouvel ordre mondial" lié à l'État profond largement évoqué par Donald Trump, la pédocriminalité, le mythe de l'adrénochrome…

Les sphères complotistes agissent, s'activent pour contrer une réalité très anxiogène, et le réchauffement climatique est un sujet parfait pour cela, rappelle Rudy Reichstadt : "Fuir cette réalité-là en se disant 'finalement on n'est même pas sûr que ça existe. Et si ça existe, il n'est pas dit du tout qu'on puisse faire quoi que ce soit pour l'empêcher, le freiner, l'arrêter. Parce que finalement, on n'est même pas sûr que ce soit d'origine anthropique'. D'une certaine manière, c'est assez rassurant, c'est consolatoire. La théorie du complot sert à ça. Elle sert à vous libérer, à vous donner bonne conscience".

En conclusion, Rudy Reichstadt rappelle qu'on ne peut ni faire de généralités sur les théories du complot, ni sur les personnes qui y adhèrent. Puisque que cela dépend à chaque fois du pays concerné, de son histoire, de sa géographie et du traitement médiatique exercé.

*Cette étude a été menée par l'IFOP pour Amb-usa.fr du 26 au 27 janvier 2023. Un questionnaire auto-administré en ligne a été réalisé auprès d'un échantillon de 1 018 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, redressé sur des critères sociodémographiques, politiques et religieux.