Témoignage "TikTok m'a encouragée à mettre fin à mes jours" : une adolescente raconte la "spirale infernale" et comment elle s'en est sortie

Pour Maële*, tout commence par du harcèlement au collège (elle a d’ailleurs déposé plainte l’an dernier contre un élève). À la même période, Maële a son premier téléphone, juste avant ses 14 ans. Une amie lui parle alors de TikTok, et c’est le début de l’engrenage.

Aujourd'hui en sevrage de TikTok, l'adolescente témoigne de la "spirale infernale" qu'a été pour elle la plateforme.

franceinfo : Comment tout cela a-t-il commencé ?

Maële : Je n'allais pas très bien entre la période où j'ai eu mon téléphone et l'installation de TikTok. J'avais commencé à me faire du mal, à me scarifier et j'ai liké des contenus qui parlaient de chansons tristes. Après, c'est découlé : des contenus d'incitation à l'automutilation, au suicide ou de choses comme ça. Il y a par exemple des gens qui montrent leurs cicatrices, certaines encore fraîches, avec du sang. Ou des gens qui disent qu'ils vont aller acheter des lames et d'autres qui disaient "Si vous vous retrouvez pas aux urgences après une tentative de suicide, c'est que ça ne compte pas". Ou encore, pour les troubles alimentaires, il faut être forcément en sous-poids, avec une sonde dans le nez, pour être légitime.



Comment tu réagissais face à ces contenus sur ton téléphone ?



Tout ça, malheureusement, s'ancre dans le cerveau et ça ravivait l'idée de vouloir me faire du mal ou de vouloir faire une tentative de suicide. TikTok m'a encouragée à mettre fin à mes jours, en donnant des astuces pour aller acheter des médicaments ou quoi utiliser pour se faire du mal, des choses comme ça.

"Je me rendais compte que je n'avais que des vidéos de gens tristes. Mais je me complaisais dans ça, ça me plaisait parce que je me sentais écoutée." Maële à franceinfo

Mais quelques mois plus tard, mon frère, à la sortie d'une hospitalisation, m'a demandé de désinstaller TikTok. Je l'ai fait. J'ai tenu plusieurs mois je crois, et j'ai réinstallé TikTok quelques quelques mois plus tard. Et il s'est repassé de nouveau des tentatives de suicide par la suite.



Tu as le sentiment que c'était une addiction ?



J'allais sur TikTok pour m'occuper et dès que j'avais du temps libre, j'y allais. Je pouvais y passer plus de quatre heures le week-end, moins longtemps quand j'étais au lycée, mais cela prenait beaucoup de temps de ma journée.



Aujourd'hui, quel est ton rapport avec TikTok ?



J'ai un contrôle parental de 30 minutes. J'y vais beaucoup moins. Par exemple là, j'ouvre mon téléphone : la première publication que j'ai, c'est une vidéo de musique, de quelqu'un qui fait du hautbois avec de l'hélium ! Une vidéo classique de TikTok, et bonne humeur.

On va dire que je fais une désensibilisation à TikTok, que je fais petit à petit, que si je fais un arrêt brutal, ce serait trop dur et que je risque de réinstaller. Et quand j'ai besoin de me vider la tête, je vais regarder des vidéos de gens qui font du hautbois avec de l'hélium !



Qu'est-ce que tu dirais aux autres adolescents ou adolescentes ?



J'ai envie de leur dire que ça va aller. Après, je conseille de se faire aider, que ce soit par des professionnels de santé ou par des proches. C'est une spirale infernale. Après, c'est très difficile de l'enrayer, mais c'est possible parce que je l'ai fait. Après, il reste des jours difficiles, mais TikTok n'a pas créé mon mal-être, mais il l'a accentué avec ce genre de vidéos sombres. Si on n'est pas fragile, ça n'atteint peut-être pas la personne, mais s'il y a déjà une fragilité, on peut se réfugier dans son téléphone. Mais le refuge, il enflamme et donc ça ne va pas aider et on ne peut pas en sortir.



Qu'est-ce que tu aimerais que TikTok change ?



J'aimerais que TikTok revoit ses priorités de triage de vidéos, car il y a des vidéos qui incitent au suicide ou à l'automutilation, ou d'autres choses comme ça, qui sont totalement banalisées et sont assez communes sur la plateforme. En tout cas, sur TikTok, j'ai vraiment pris conscience de beaucoup de choses qui sont malsaines. Et là je suis entourée de toute une équipe de professionnels, tel un sportif, pour m'aider au mieux.

*Le prénom a été modifié





La mère de Maële, Morgane, souligne de son côté l'importance que revêt à ses yeux l'action en justice déclenchée contre TikTok.

"Quand j’ai découvert ce que ma fille avait vu sur TikTok, dit-elle, j’étais abasourdie, le ciel m’est tombé sur la tête. J’étais à mille lieux d’imaginer ça. Et je pense que cette assignation de la plateforme devant la justice permet de sensibiliser le grand public, de dire ce qu’il se passe sur TikTok et de faire attention. Que ce soit les parents, les enseignants, les professionnels de santé, personne n’est au courant des horreurs que nos ados peuvent voir. Donc cette assignation permet cette sensibilisation, et puis aussi, on espère, une régulation des contenus."

"Cette démarche en justice, c’est aussi une façon de dire à ma fille qu’on peut l’aider, qu’on peut faire changer les choses, et faire en sorte que ça aille mieux pour elle et pour les autres." Morgane, la mère de Maële à franceinfo

Morgane a installé un contrôle parental, pour que sa fille ne dépasse pas une demi-heure de TikTok par jour. "Les sevrages brutaux, quels qu’ils soient, ne sont jamais bons. Il faut donc y aller petit à petit. Et je suis convaincu qu’il y a aussi du bon sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir trier."

Maële et sa mère ont ouvert un compte Instagram, sur lequel l'adolescente raconte son expérience et comment sa pratique du crochet l'a aidée à se libérer de son addiction.



Contacté, TikTok n’a pas répondu aux sollicitations de franceinfo.