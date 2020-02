Santé : les opérations de chirurgie désormais diffusées en live sur Facebook

"Bonjour, nous allons vous présenter une intervention du canal carpien..." Dans les premières secondes de la vidéo, les internautes ont pu entendre ces quelques mots prononcés par le chirurgien qui aura la lourde tâche de réaliser une opération du poignet diffusée en live sur Facebook. Le but du Centre hospitalier de Valenciennes (Nord) ? Moderniser l'image de la chirurgie et rassurer les patients.

Cette diffusion est une première en France

Le chirurgien Ahmed Benkirane explique : "Cette manière de ramener l'hôpital chez les patients de leur montrer, ça peut dédiaboliser un peu la situation, dédramatiser la chirurgie, et peut-être, bien sûr je n'ai pas de données, diminuer le stress opératoire". Cette diffusion est une première en France. L'établissement a reçu de nombreux

soutiens après cette retransmission. Plus de 80 000 vues et plus de 100 000 personnes ont été touchées par cette séquence. L'hôpital a décidé de renouveler l'expérience. Jeudi 13 février, une autre opération au laser a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux.