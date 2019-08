Russie : Lioubov Sobol, la nouvelle activiste qui embarrasse Vladimir Poutine

Avocate et membre de l'équipe anticorruption de l'opposant Alexeï Navalny, Lioubov Sobol a entamé une grève de la faim début juillet. Elle dénonce le blocage de sa candidature et de 60 autres candidats indépendants aux élections locales de Moscou, qui auront lieu le 8 septembre.

Manifestation record à Moscou

Très présente sur les réseaux sociaux et toujours accompagnés d'un cameraman, Lioubov Sobol met en scène son combat contre les autorités locales. "Sobol est en grève de la faim depuis un mois, cela plus le fait qu'elle est une femme et qu'elle est brutalisée par la police. Je pense que tout ça a un impact symbolique", explique la politologue Yana Gorokhovskaia.

De nombreux opposants ont été mis en prison, mais Lioubov Sobol, 31 ans, est encore libre, notamment grâce à une loi qui protège les mères d'enfants de moins de 14 ans. Le 10 août, presque 50 000 personnes se sont réunies à Moscou pour dénoncer le déni de démocratie et les violences policières, un chiffre record pour la Russie. De quoi déstabiliser le président russe Vladimir Poutine.