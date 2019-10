Russie : les enfants aux millions de likes

L'influence d'Instagram est en constante progression en Russie. Dès le plus jeune âge, des enfants se retrouvent à être extrêmement suivi à l'image de Liza Anokhina, 12 ans et déjà 2 millions d'abonnés sur son compte. Elle s'est fait connaître à travers des sketchs qui plaisent à la jeune génération qui se reconnaît en elle. "Je passe en moyenne huit heures par jour sur mon téléphone. C'est très mauvais, mais je ne fais pas que regarder des vidéos. J'ouvre aussi mon journal électronique, et je fais mes devoirs", assure-t-elle.

Un impact inquiétant sur les jeunes

La naissance de stars du web n'a rien de surprenant. En Russie, toutes ces plateformes internet ont très rapidement attiré un public, en particulier chez les plus jeunes. Un phénomène qui inquiète les professionnels de santé. Ils craignent que ces nouvelles célébrités deviennent accro à leur popularité. Une possible dérive identifiée par Instagram qui pourrait décider de supprimer les likes de l'application.