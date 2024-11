Réseaux sociaux : les dérives des "chasseurs de pédophiles"

Plusieurs interpellations ont mis en lumière un groupe de prétendus justiciers anti-pédophiles. Les individus sont soupçonnés d’avoir piégé, via les réseaux sociaux, puis séquestré et violenté plusieurs dizaines de personnes.

Ils se surnomment la Ligue anti-pédophile et se disent "justiciers". Ils se sont donnés pour mission de punir, par la violence, les pédophiles qui cherchent leurs cibles sur les réseaux sociaux. Ils passent à tabac plusieurs hommes qu’ils ont piégé et filment la scène qui est diffusée sur l’application Telegram. Trois hommes viennent d’être arrêtés dans le Doubs, l’Allier et l’Isère pour association de malfaiteurs, soupçonnés d’être les animateurs d’un canal Telegram où l’on voit plusieurs personnes être violentées

Les investigations se poursuivent

Sur un groupe suivi par plus de 4 000 personnes, des violences sont parfois filmées et diffusées en direct. Sur leur chaîne, il y a des annonces pour recruter de nouveaux adeptes et lancer de nouvelles expéditions punitives. Ils piègent les pédophiles présumés avec de fausses photos. Des justiciers autoproclamés qui sont totalement hors-la-loi, eux-mêmes auteurs de délits. Les investigations se poursuivent pour identifier d’autres agresseurs et leurs victimes.