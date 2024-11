Rénovation : ces influenceurs payent leurs travaux grâce aux réseaux sociaux

Et si vous financiez vos travaux grâce aux réseaux sociaux ? C’est ce que fait désormais ce couple qui, à l’origine, se filmait pour raconter les différentes étapes de son chantier de rénovation. Désormais, les marques entrent directement en contact et financent le projet pour présenter leurs produits.

Tous les jours, depuis un an et demi, Paulo et Lulu racontent les joies et les galères de la rénovation. Sur les réseaux sociaux, ils sont suivis par plus de 500 000 internautes. Ils tiennent un journal de bord de leur chantier colossal : la rénovation intégrale d’une bâtisse du XVIIIe siècle. À l’origine, Paul Lambert et Lucie Lettellier faisaient des vidéos pour leurs amis. Mais rapidement, elles sont devenues virales. Des marques de bricolage les ont alors repérés.

Des cadeaux contre des vidéos

Aujourd’hui, le couple reçoit des cadeaux dont ils font la promotion sur leurs réseaux sociaux. Par exemple, ils ont reçu pour plus de 6 000 euros de fenêtre. Pour ceci, Paulo et Lulu n’ont rien eu à payer. Ils ont juste eu à mentionner la marque dans une vidéo. Le succès est tel que Paul a démissionné de son métier de conducteur de travaux pour se consacrer entièrement au chantier. Les réseaux lui rapportent autant d’argent.

