Pouvoir d’achat : les arnaques aux fausses promotions explosent

Les arnaques en ligne aux fausses promotions ou aux faux bons d’achat ont augmenté de 251 % en avril 2022 par rapport à il y a un an, révèle un site spécialisé vendredi 13 mai. Des arnaqueurs profitent de l’inflation.

En ce moment partout sur Internet des milliers de réductions et de bons plans. Avec leurs logos et leurs graphismes, elles ressemblent à de vraies annonces, mais ce n’est pas le cas. En un an, ce type d’arnaques aurait explosé : + 251 %. Début mars, une commerçante parisienne en a été victime sur un réseau social. En cliquant sur une publicité pour des bijoux, elle est redirigée vers un site qui ressemble à une marque connue. Elle paye 72 euros, mais ne recevra jamais sa commande.

Une période propice aux arnaques

Ces arnaques fleuriraient en cette période de baisse du pouvoir d’achat. "Les cybercriminels se servent de fausses promotions pour les appâter, pour les faire venir sur des sites frauduleux", explique Laurent Amar, expert en cyberarnarque. Il y a donc des offres trompeuses, mais des annonces peuvent aussi apparaître sur les sites officiels des marques.