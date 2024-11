"On n'en peut plus de toi" : Inoxtag recadre Jordan Bardella, qui lui apporte son "soutien" après son cambriolage

Le célèbre streameur avait annoncé début novembre avoir été cambriolé à deux reprises en "l'espace de six mois". Le président du RN avait réagi dans la foulée, en critiquant les "militants d'extrême gauche".

Après l'énorme succès du documentaire retraçant son ascension de l'Everest, Inoxtag revient petit à petit sur les réseaux sociaux. Le célèbre streameur, qui compte des millions d'abonnés sur les différentes plateformes, a tancé Jordan Bardella sur X, dimanche 10 novembre.

Tout est parti d'un post d'Inoxtag, jeudi 7 novembre, dans lequel il raconte avoir été cambriolé pour la deuxième fois "en l'espace de six mois".

"Le premier a eu lieu pendant mon ascension de l’Everest, où on m'a volé la quasi-totalité de ma collection de sneakers et de montres. Le second a eu lieu (mercredi). [...] Ils n'ont rien pris d’important, je ne sais pas ce qu’ils cherchaient exactement", écrit Inoxtag, dans un post sur X, qui a suscité des centaines de commentaires.

Les amis, tout va bien pour moi, deux cambriolages en l’espace de 6 mois. Le premier a eu lieu pendant mon ascension de l’Everest, où on m'a volé la quasi-totalité de ma collection de sneakers et de montres. Le second a eu lieu hier : dans une autre maison à moi où ils ont… — Inoxtag ⚡️ (@Inoxtag) November 7, 2024

"Récupération politique"

Deux jours plus tard, c'est donc Jordan Bardella qui a apporté "tout (s)on soutien à Inoxtag", toujours sur X, récoltant environ 15 000 likes. Et le président du RN de continuer : "Triste réalité de la France en 2024 : plus personne n’est à l’abri d’une insécurité devenue hors de contrôle. Honte aux militants d’extrême gauche qui osent s’en réjouir avec la bassesse qui les caractérise."

Une déclaration qu'Inoxtag n'a pas appréciée, comme il l'a fait remarquer à Jordan Bardella. "Encore de la récupération politique, on n'en peut plus de toi. Soutien plutôt le vrai peuple français qui en a vraiment besoin…", a-t-il écrit. Une réponse "likée" près de 132 000 fois et qui a entraîné près de 3 000 commentaires.

Encore de la récupération politique, on en peut plus de toi. Soutien plutôt le vrai peuple français qui en ont vraiment besoin… — Inoxtag ⚡️ (@Inoxtag) November 10, 2024

Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, publiera le 21 novembre son premier manga, intitulé Instinct. Son documentaire Kaizen, sur son ascension de l'Everest, a attiré plus de 300 000 spectateurs dans les salles de cinéma et a cumulé près de 40 millions de vues sur YouTube.