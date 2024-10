"Merci Beyoncé" : cette théorie du complot détournée sur les réseaux sociaux

De nombreux internautes se sont pris au jeu d'une théorie du complot autour de Beyoncé. À l’origine de cette théorie, un constat : les stars américaines remercient régulièrement la reine de la pop, notamment lorsqu'ils reçoivent des prix.

La superstar aurait une telle influence dans l'industrie musicale qu'elle aurait le pouvoir de décider de la réputation de ses concurrents, voire de leur lancer... une malédiction. Sur TikTok et Instagram, avec humour, les internautes détournent cette théorie du complot, en remerciant "Queen B" à la moindre occasion.

À la fin d'un mémoire, après avoir présenté un exposé, en passant le permis de conduire... Dans des centaines de vidéos la mention "merci Beyoncé" apparaît ces dernières semaines, comme une superstition pour conjurer le mauvais sort. À l’inverse, en cas de mésaventure, les internautes regrettent de "ne pas avoir remercié Beyoncé" : certains se débattent avec un parasol en plein vent, d'autres ont oublié leur parapluie un jour de pluie, d'autres encore chutent sur une patinoire...

À l’origine de cette tendance, la théorie selon laquelle Beyoncé, toute-puissante, aurait le pouvoir d'influer sur les événements du quotidien.

Une idée largement diffusée par des complotistes, ces dernières années, à cause des nombreux remerciements que Queen B reçoit d'autres célébrités de l'industrie musicale, notamment pendant les Grammy awards. Lizzo, Adèle, Jay-Z, Britney Spears, Miley Cirus : tous ont publiquement salué le talent de Beyoncé à l'occasion de prises de parole.

Une théorie du complot alimentée par l'affaire P.Diddy

C'est l'affaire P.Diddy qui aurait remis en avant cette théorie depuis le mois de septembre. Le producteur a été arrêté pour trafic sexuel, agressions et viols. Des montages vidéos ont alors fleuri sur les réseaux sur la musique She Knows du rappeur J.Cole, sortie en 2013, laissant sous-entendre que la chanteuse était au courant du scandale et qu'elle serait à l'origine de manipulations dans l'industrie musicale.

we want to thank Beyonce https://t.co/GTv7aMTMzH — Ryanair (@Ryanair) October 8, 2024

Cette tendance, à mi-chemin entre le complotisme et le clin d'œil humoristique, est même reprise par des marques. Le 8 octobre, la compagnie aérienne irlandaise Rayanair publiait un message sur X (ex-Twitter), indiquant : "We want to thank Beyonce", cumulant près de 700 000 mentions j'aime.