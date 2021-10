McDonald's : l'UFC-Que Choisir porte plainte contre l'enseigne pour pratique commerciale douteuse

Dans un univers aux couleurs d'un fast-food bien connu, un garçon de 9 ans vante, dans une vidéo de la chaîne Swan & Néo, la décoration de son restaurant et les menus pour ses clients. Des visuels rappelant l'enseigne McDonald's sont accrochés partout. Dans une autre vidéo, une jeune fille déballe des cadeaux offerts par le fast-food. Pour l'UFC-Que Choisir, il s'agit de publicité déguisée. L'association a donc porté plainte contre McDonald's pour pratique commerciale douteuse.



McDonald's nie les accusations

"Ce qui bloque dans ce type de vidéo, c'est que pour nous, c'est un partenariat qui ne dit pas son nom, explique Gwenaëlle Lejeune, juriste chez UFC-Que Choisir. C'est déloyal, on ne dit pas que c'est une communication commerciale." L'association juge ce procédé d'autant plus dangereux qu'il s'adresse à des mineurs. La page des deux frères Swan et Néo rassemble 5,71 millions d'abonnés, soit une belle communauté. Le travail et l'image de ces enfants influenceurs restent encore peu réglementés sur les réseaux sociaux. De son côté, McDonald's dénonce "une plainte abusive", en précisant : "Nous avons pour règle de ne jamais engager de partenariat avec des influenceurs ayant moins de 17 ans."