Le patron de Telegram Pavel Dourov présenté à la justice en vue d'une potentielle mise en examen

Il a passé près de quatre jours en garde à vue. Pavel Dourov, le patron de Telegram, a été présenté à un juge d'instruction "en vue d'un interrogatoire de première comparution" et de sa "potentielle mise en examen", a appris franceinfo de source judiciaire, mercredi 28 août. Le Franco-Russe de 39 ans avait été arrêté samedi soir dans l'aérogare du Bourget (Seine-Saint-Denis) en vertu d'un mandat de recherche français. La justice française lui reproche de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels ou délictueux sur sa messagerie, qui compte plus de 900 millions d'utilisateurs. Ce que l'entreprise réfute.

à lire aussi Telegram : pourquoi l'arrestation du patron de la messagerie Pavel Dourov fait débat

Cette interpellation a eu lieu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X le 8 juillet et dirigée par des juges d'instruction spécialisés de Paris, après une enquête préliminaire de la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris. Pavel Dourov a été entendu pour douze infractions relevant de la criminalité organisée, a précisé le parquet de Paris lundi. Sont visés, entre autres, l'administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée, le refus de communiquer les informations nécessaires aux interceptions autorisées par la loi, la complicité de délits et de crimes qui s'organisent sur la plateforme (trafic de stupéfiants, pédopornographie, escroquerie et blanchiment en bande organisée) et la fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme.

Une arrestation qui a suscité de vives critiques

L'arrestation de Pavel Dourov, établi à Dubaï, a suscité de vives réactions à travers le monde. Il a notamment reçu le soutien du lanceur d'alerte américain établi en Russie Edward Snowden et d'Elon Musk, patron américain de X. A Moscou, le vice-président de la Douma, Vladislav Davankov, et les membres de son parti libéral New People ont déposé dimanche des avions en papier en forme de logo Telegram devant l'ambassade de France.

En réponse, Emmanuel Macron a assuré lundi que l'arrestation de Pavel Dourov n'était "en rien une décision politique" mais relevait "d'une enquête judiciaire", ajoutant que la France était "attachée à la liberté d'expression et de communication". Le réseau social Telegram, lancé en 2013, s'est engagé à ne jamais dévoiler d'informations sur ses utilisateurs et s'est positionné à contre-courant des plateformes américaines, critiquées pour leur exploitation mercantile des données personnelles.