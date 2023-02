La Commission a demandé à ses employés de supprimer l'application de leurs matériels électroniques pour des raisons de sécurité, selon une source proche de l'institution européenne.

La Commission européenne interdit à ses employés d'utiliser l'application chinoise TikTok, pour des raisons de sécurité, a appris franceinfo jeudi 23 février, de source proche de l'institution européenne, confirmant une information de Politico.

Dans une communication interne, que la rédaction internationale de Radio France a pu consulter, la Commission demande à ses employés et fonctionnaires de supprimer l'application de leurs appareils électroniques dans le but de protéger les données de l'institution et d'accroître sa cyber sécurité. Une interdiction qui vaut pour les téléphones professionnels mais aussi pour les téléphones personnels munis d'applications de travail en lien avec la Commission.

À compter du 15 mars prochain, tous les appareils électroniques qui conserveront l'application TikTok seront considérés comme "non-conformes" aux règles de l'institution. Une mesure que la Commission juge "nécessaire" en raison des "problèmes de protection de données liés à l'application", qu'elle considère comme "une menace potentielle à sa cyber sécurité".

En question, l'accès aux données personnelles

Dans un communiqué publié vendredi dernier, TikTok assurait pourtant vouloir "sécuriser" et "protéger" les données de ses utilisateurs en Europe. Pour cela, le réseau social chinois promettait de "restreindre l'accès de ses employés aux données des utilisateurs européens". TikTok prévoit également l'ouverture à Dublin d'un "centre européen de transparence et de responsabilité".

TikTok qui compte désormais 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Europe (sur 32 pays) doit se conformer au Digital Services Act (DSA) et au Digital Markets Act (DMA) européens, qui entreront en vigueur à partir de la mi-2023. Ces réglements européens visent à réguler internet et les réseaux sociaux. Aux Etats-Unis, une loi votée en décembre 2022 a interdit l'utilisation de l'application à la Chambre des représentants et au Sénat, ainsi que sur les appareils des fonctionnaires.

En novembre, ByteDance, maison mère de TikTok, avait reconnu que plusieurs de ses employés avaient eu accès aux données de deux journalistes américains ayant écrit sur l'entreprise. En en Europe, certains législateurs redoutent que le groupe chinois ByteDance puisse accéder aux données personnelles des utilisateurs et in fine les transmettre aux autorités chinoises.