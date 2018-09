L'instant détox : parle-t-on vraiment masturbation à l'école ?

L'éducation sexuelle à l'école existe depuis 2001, ce n'est pas Marlene Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, qui l'a inventée. Des cours sont donnés à partir du CP à des enfants de 6 ans.

"Un leurre"

Sur Twitter, des messages circulent sur un nouveau programme d'éducation sexuelle à l'école qui prône l'apprentissage de la masturbation. "C'est un leurre, ça n'existe pas", assure Bernard Bétrémieux, intervenant en milieu scolaire interrogé par le journaliste Julien Pain.

Concrètement, ces cours ne décrivent pas une relation sexuelle entre un homme et une femme ni une sodomie ou une fellation. Ils parlent de consentement, de respect d'autrui, d'égalité entre hommes et femmes, ou de lutte contre l'homophobie, et pour les plus grands, de maladies et de contraception.

