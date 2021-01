Italie : la Defhouse, pépinière d'influenceurs sur TikTok

Ils sont huit, ont entre 16 et 20 ans et réunissent 16 millions de followers sur l'application TikTok. Eux, ce sont les influenceurs qui vivent dans la Defhouse, à l'est de Milan (Italie). Dans ce loft design de 500 m2, chaque coin est utilisé pour servir de décors aux vidéos de quelques dizaines de secondes tournées par les résidents. Entre eux, les relations sont d'ailleurs parfois houleuses. "Nous nous disputons beaucoup, mais nous trouvons toujours des solutions," explique Simone Berlini, 20 ans.

"Pas une alternative à l'école"

Outre la production de leurs vidéos, les jeunes influenceurs suivent des cours de politique, d'actualité, de récitation, de diction ou encore de culture. Ils sont également soumis à l'apprentissage de règles de bonne manière. "La maison ne prépare pas les jeunes au monde du travail d'aujourd'hui, prévient Luca Casadei, directeur général de la Defhouse. Nous ne sommes pas une alternative à l'école, mais un complément à la scolarité d'un jeune." L'agence qui emploie les résidents passe des contrats avec des marques de luxe et reverse une partie des revenus générés aux jeunes talents.