Instagram compte désormais plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde

C'est une barre symbolique que franchit Instagram. Son patron Kevin Systrom annonce, mercredi 20 juin, avoir dépassé le milliard d'utilisateurs. En septembre dernier, le réseau social centré sur le partage de photos et de vidéos ne revendiquait encore que 800 millions d'usagers.

Rolling into our big announcement today at 10am… https://t.co/7Ghjq0ryOC