Insolite : un voleur de bonbons moqué sur internet

La vidéo a fait le tour de la toile. Sur un enregistrement d'une caméra de vidéosurveillance d'un refuge pour animaux, à Sacramento (Californie), aux États-Unis, on peut voir un jeune homme casser la carreau de la porte en verre de l'entrée. Pour quelle raison ? Atteindre le distributeur de bonbons entreposé dans le hall de l'établissement. Son attitude et son geste, relativement grave pour un simple vol de friandises, ont déclenché l'hilarité des internautes.

Un vol plus complexe qu'il n'y paraît

On peut le voir tenter de démonter l'appareil puis de le faire passer par le carreau de la porte par lequel il s'est introduit dans le refuge. On y voit la multitude de bonbons sphériques s'échapper du distributeur lorsqu'il renverse le distributeur, au grand dam du voleur en herbe qui semble pour le moins désemparé. Il réussit finalement à extraire l'appareil de l'enceinte et le lançant au-dessus d'une clôture. Un voleur déterminé, qui n'avait visiblement pas anticipé la complexité de l'opération.