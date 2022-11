Influenceurs : Bercy organise une table ronde avec les agences, les annonceurs et la Direction de la concurrence le 9 décembre

Le ministère de l'Économie organise une table ronde avec les agences des influenceurs, les plateformes, les annonceurs, l'Autorité des marchés financiers, la Direction générale des entreprises et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 9 décembre prochain, comme le ministre s'y était engagé, a appris franceinfo mardi 29 novembre auprès de Bercy.

La réunion portera sur l'encadrement des pratiques des influenceurs, qui vivent grâce aux publicités qu'ils font sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les risques de concurrence déloyale avec les autres publicitaires, l'encadrement de leur fiscalité alors que nombre d'entre eux vivent à l'étranger et la protection des consommateurs. Selon les informations de franceinfo, Bercy n'exclut pas de légiférer sur leurs pratiques, qui sont de plus en plus dénoncées. "L’heure est encore au diagnostic et à la réflexion", explique-t-on au ministère de l’économie.

Le ministre Bruno Le Maire s'était engagé à organiser une telle réunion la fin du mois de septembre dans une interview au média Brut, après la diffusion d'un épisode de l'émission "Complément d'enquête" de France 2 sur les "arnaques" des influenceurs, dénonçant notamment des pratiques trompeuses et illégales mais aussi la promotion de produits dangereux pour la santé des consommateurs.

Le député écologiste du Val-d'Oise Aurélien Taché a déposé une proposition de loi pour définir un cadre légal à l'activité professionnelle des influenceurs le 4 novembre.