Haute-Savoie : le maire de Saint-Gervais a reçu 800 insultes et menaces sur Facebook après la visite d'Emmanuel Macron

Selon l'élu local, plus de 450 faux profils ont été créés pour l'insulter et le menacer. Il a décidé de porter plainte.

Le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie), Jean-Marc Peillex, assure avoir reçu sur Facebook 800 messages de haine à son encontre et contre Emmanuel Macron depuis la visite du chef de l'Etat à Chamonix et dans le massif du mont Blanc, rapporte dimanche 16 février France Bleu Pays de Savoie. Il a décidé de porter plainte.

Selon jean-Marc Peillex, plus de 450 faux profils ont été créés pour l'insulter et le menacer. Ils ont tous été bloqués par son équipe. Pour lui, ces insultes sont liées à la venue d'Emmanuel Macron, jeudi 13 février, et au soutien qu'il lui a apporté.

"Si on laisse passer, ça veut dire qu'on accepte, qu'on a peur, que les menaces nous paralyse, explique le maire de Saint-Gervais auprès de France Bleu pour justifier son dépôt de plainte. On ne peut pas laisser passer de telles choses, contre qui que ce soit. Et là, c'est un président de la République et un maire, deux symboles de la République."