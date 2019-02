Gucci retire de la vente un pull rappelant la pratique raciste du "blackface"

Le col de ce pull peut être remonté sur la bouche, qui apparaît alors dans un trou bordé de rouge, rappelant les représentations caricaturales des Noirs.

Il y a eu Dolce & Gabbana en novembre, et Prada en décembre. C'est au tour de Gucci de provoquer un tollé. La marque de luxe a retiré des ventes, jeudi 7 février, un "pull passe-montagne", vendu près de 800 euros, imitant une grosse bouche rouge, qui a choqué des internautes y voyant une "blackface", représentation caricaturale et raciste des personnes noires. "Gucci présente ses excuses pour l'outrage causé par ce pull", écrit l'enseigne sur Twitter. "Nous considérons la diversité comme une valeur fondamentale (...) et considérons cet incident comme une puissante leçon à l'équipe de Gucci et au-delà", insiste Gucci.

Le vêtement mis en cause a notamment été repéré par une internaute, qui a signalé l'objet sur Twitter en commentant : "Joyeux mois de l'histoire des Noirs" puis "Ils ont un masque assorti, comme ça vous pouvez faire une blackface chic et classique sans galérer avec de la peinture".

They have a mask to match so you can have a chic classic black face moment without the mess of paint pic.twitter.com/xe373cY4h9 — Rashida (@fuckrashida) February 6, 2019

Cet autre internaute estime que "les personnalités noires" ne devraient pas acheter de produits Gucci.

Absolute bullshit by Gucci @gucci. No creativity at all, just utter racist insult. It's a shame Black celebrities consume Gucci products. pic.twitter.com/SGz0GOouCX — Ous (@usmanjob) February 7, 2019