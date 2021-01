Quatre questions sur la nouvelle politique de partage de données entre Facebook et WhatsApp

Petit test : prenez votre téléphone, ouvrez l'App Store (si vous utilisez un iPhone) ou le Play Store (si vous êtes sous Android), et regardez le classement des applications les plus téléchargées du moment. En tête de classement, vous trouverez les messageries Signal et Telegram. Pourquoi un tel engouement ? Deux raisons sont à souligner. L'une est conjoncturelle : de nombreux partisans de Donald Trump, échaudés par les restrictions mises en place par les géants du numérique à l'encontre de leur champion, cherchent des réseaux sociaux de substitution à Twitter et Parler.

Mais la raison la plus importante est structurelle : WhatsApp, leader incontesté des applications de messagerie avec deux milliards d'utilisateurs, a récemment annoncé qu'il partagerait davantage de données avec sa maison-mère, Facebook. En quoi consistent ces changements ? Serez-vous concerné ? Quelles sont les alternatives ? Franceinfo vous en dit plus.

Si vous utilisez WhatsApp, vous avez sans doute reçu ces derniers jours une notification vous demandant d'accepter, d'ici le 8 février, une évolution des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de l'application. Comme le relève Le Monde, les utilisateurs situés hors de l'Union européenne et du Royaume-Uni doivent consentir à un troisième changement dans la manière dont WhatsApp s'associe "avec Facebook pour offrir une intégration entre les produits de la société Facebook". Un point loin d'être anodin comme nous le verrons plus loin.

Un message de WhatsApp demandant aux utilisateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni d'accepter, d'ici le 8 février 2021, une évolution des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de l'application. (FRANCEINFO)

Côté européen, l'avertissement prévient que certaines entreprises qui utilisent WhatsApp pour échanger avec leurs clients pourront passer par les serveurs de Facebook pour héberger leurs messages.

Contacté par Le Monde, Facebook indique que les utilisateurs seront à l'avenir "notifiés dans la conversation" lors qu'ils échangent avec une entreprise qui a choisi d'utiliser ces services d’hébergement de Facebook.

Pour les utilisateurs hors-UE, Facebook ainsi que d'autres entités du groupe, comme Instagram, pourront recevoir de WhatsApp de nombreuses données personnelles précises, comme le numéro de téléphone de l'utilisateur, son nom et son adresse IP, ce qui permet de le géolocaliser partiellement. Facebook ne pourra toutefois pas "lire" le contenu des messages échangés avec les correspondants de ses utilisateurs car ceux-ci sont chiffrés de bout en bout.

Ces informations pourront par exemple permettre à Facebook et Instagram d'affiner le profil de leurs utilisateurs pour leur proposer de la publicité ciblée. Il s'agit d'un moyen pour l'entreprise de Mark Zuckerberg de commencer enfin à rentabiliser l'achat de WhatsApp, conclu en 2014 pour 16 milliards de dollars.

Si vous vivez en Europe, beaucoup moins que les autres utilisateurs. Entré en vigueur en mai 2018, le règlement général sur la protection des données "encadre en effet la collecte des données des citoyens européens dans un cadre strict qui exclut une réutilisation commerciale", rappelle Le Parisien. Interrogé par le quotidien, un porte-parole de Facebook France a ainsi assuré que "WhatsApp ne partage pas les données des utilisateurs européens avec Facebook dans le but d'améliorer les publicités ou les produits commerciaux du groupe".

Même son de cloche de la part de la responsable des affaires publiques de WhatsApp, qui a assuré que la mise à jour des conditions d'utilisation de l'application ne comprenait "aucun changement aux pratiques de partage de données de WhatsApp en Europe".

3/5 There are no changes to WhatsApp's data-sharing practices in the Europe arising from this update. It remains the case that WhatsApp does not share European Region WhatsApp user data with Facebook for the purpose of Facebook using this data to improve its products or ads.