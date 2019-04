Nouvelle panne géante pour Facebook, Instagram et WhatsApp

Des perturbations et des ralentissements sont observés sur ces plateformes, dimanche.

Une nouvelle panne géante affecte Facebook, Instagram et WhatsApp, dimanche 14 avril. Selon la chaîne italienne Rai News (en italien), "des perturbations, des ralentissements et des interdictions d'accès" sont constatées "un peu partout dans le monde". De son côté, Le Huffpost espagnol (en espagnol) souligne que le problème "est principalement localisé en Europe, en particulier en Espagne, en Hongrie, en Italie et dans plusieurs pays des Balkans".

Concrètement, les utilisateurs se plaignent des difficultés de connexion aux flux de nouvelles et aux profils de chargement. Contacté par franceinfo dimanche en milieu d'après-midi, Facebook indique "ne pas avoir de nouvelles à ce stade" sur les dysfonctionnements en cours.

Ces problèmes surviennent un mois après la plus longue panne de l'histoire. Elle avait duré 14 heures. Les utilisateurs étaient victimes de messages d'erreur, les contenus ne se chargeaient pas et il était impossible d'envoyer des messages.