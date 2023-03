Meta, la maison mère de Facebook, va supprimer 10 000 postes de plus

Quelque 11 000 licenciements avaient déjà eu lieu en novembre. A l'issue de ces deux vagues, Meta aura amputé ses effectifs de 24%.

Meta, maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, va supprimer 10 000 postes de plus, a annoncé le PDG du groupe Mark Zuckerberg mardi 14 mars. Cette nouvelle survient après une première vague de 11 000 licenciements, début novembre 2022.

En outre, Meta va faire disparaître de son organigramme 5 000 postes actuellement non occupés et pour lesquels il n'y aura pas de recrutement, a précisé le dirigeant dans un communiqué. La liste des postes concernés sera dévoilée fin avril et la restructuration sera opérée d'ici la fin de l'année.

Un quart des effectifs en moins

A l'issue de ces deux vagues, Meta aura amputé ses effectifs de 24%, un changement de braquet brutal pour un groupe qui n'avait jamais lancé de plan social en près de vingt ans d'existence.

Pour Mark Zuckerberg, la décision est justifiée par la nécessité de "faire (de Meta) une meilleure entreprise technologique" et "d'améliorer nos performances financières dans un environnement difficile, afin que nous puissions mener à bien notre vision de long terme". Le co-fondateur de Facebook, qui incarne à lui seul le réseau social, a repris le terme utilisé lors de la présentation des résultats annuels, début février, à savoir que 2023 doit être "l'année de l'efficacité" pour Meta.